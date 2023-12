Tianjin Lisheng Pharmaceutical Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Tianjin Lisheng Pharmaceutical-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,11 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 % liegt. Die Differenz von 0,39 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tianjin Lisheng Pharmaceutical-Aktie mit einem Wert von 15 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einem weiteren positiven Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Tianjin Lisheng Pharmaceutical-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Tianjin Lisheng Pharmaceutical-Aktie auf Basis der Dividendenrendite, der Fundamentalanalyse, des Sentiments und der technischen Analyse eine neutrale bis positive Bewertung.