Tianjin Lisheng Pharmaceutical Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet maßgeblich beeinflusst werden. Bei Tianjin Lisheng Pharmaceutical zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Tianjin Lisheng Pharmaceutical mit einem KGV von 15,41 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tianjin Lisheng Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 24,74 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 26,56 CNH liegt somit deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammengefasst ergibt sich daher eine insgesamt positive Einschätzung für die Aktie von Tianjin Lisheng Pharmaceutical.