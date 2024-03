Tianjin Lisheng Pharmaceutical Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Tianjin Lisheng Pharmaceutical-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 24,75 CNH, während der aktuelle Kurs bei 24,7 CNH liegt, was einer Abweichung von -0,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine positive Abweichung von +6,6 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,43 Prozent, was 1,28 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung für die Dividendenpolitik.

Auch die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien sind überwiegend positiv, was zu einer guten Einstufung führt. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.