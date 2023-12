Tianjin Jinran Public Utilities Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Gasversorgungsunternehmen Tianjin Jinran Public Utilities wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56 bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,16 deutlich überbewertet ist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsfrequenz in sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie als neutral bewertet wird.

Die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr betrug -7,81 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Versorgungsunternehmen von -16,34 Prozent eine Überperformance darstellt. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Anleger in sozialen Medien haben die Aktie in den letzten zwei Wochen neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als neutral führt.

Insgesamt ergibt sich also eine überbewertete Aktie auf fundamentalen Kriterien, eine neutrale Stimmung in sozialen Medien und eine positive Entwicklung im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei der Rendite.