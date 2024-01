Tianjin Jinbin Development Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie von Anlegern festgestellt wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün an und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Lediglich an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen Tianjin Jinbin Development. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei Tianjin Jinbin Development konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten wurden bei der Stärke der Diskussion registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt erhält Tianjin Jinbin Development daher eine "Gut"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie von Tianjin Jinbin Development für die zurückliegenden 50 Tage als "Neutral" eingestuft, da der Kurs mit 2,27 CNH inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -0,87 Prozent beläuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Aktie der Tianjin Jinbin Development ein "Neutral"-Ranking zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 37,21, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 48,98 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.