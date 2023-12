Tianjin Jinbin Development Aktie: Ist es vollbracht?

Die Tianjin Jinbin Development wird derzeit neutral bewertet, wenn man die technische Analyse heranzieht. Der Kurs von 2,31 CNH liegt 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Das bedeutet, dass die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft wird. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so liegt die Distanz zum GD200 bei +0,43 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Tianjin Jinbin Development derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI-Wert liegt bei 44 für den Zeitraum von 7 Tagen und bei 47 für den Zeitraum von 25 Tagen. Diese Werte führen zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmung unter den Anlegern ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse der Meinungen aus den sozialen Medien ergab 3 negative Signale und nur 1 positives Signal, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Tianjin Jinbin Development. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Tianjin Jinbin Development sowohl in technischer Hinsicht als auch hinsichtlich der Anleger-Stimmung und des Sentiments neutral bewertet wird.