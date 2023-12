Tianjin Hi-Tech Development Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Tianjin Hi-Tech Development hat in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,31 Prozent verzeichnet, verglichen mit einem Durchschnittsrückgang von -1,05 Prozent in der Branche für elektronische Geräte und Komponenten. Auch im Industriesektor lag die Rendite mit -0,72 Prozent über dem Durchschnitt, wobei das Unternehmen um 7,59 Prozent hinter diesem Wert zurückblieb. Dies führt zu einer Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Tianjin Hi-tech Development derzeit um +6,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und um +8,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200). Dadurch wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tianjin Hi-tech Development beträgt 48, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Tianjin Hi-tech Development eine schwache Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung der Tianjin Hi-tech Development, wobei die technische Analyse "Gut" ist, der Relative Strength Index "Neutral" und das Sentiment und der Buzz "Schlecht" sind.