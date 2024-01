Tianjin Hi-Tech Development Aktie: Was für ein Plan!

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer für Tianjin Hi-tech Development haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies ergibt sich aus einer Analyse der Internet-Kommunikation. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer misst, zeigt eine verringerte Aktivität in Bezug auf Tianjin Hi-tech Development in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hin und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Tianjin Hi-tech Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,72 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,44 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,28 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 1,37 Prozent, wobei Tianjin Hi-tech Development 4,36 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tianjin Hi-tech Development liegt bei 36, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Tianjin Hi-tech Development-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,34 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3,56 CNH, was einen Unterschied von +6,59 Prozent darstellt und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,49 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis erhält. Insgesamt erhält Tianjin Hi-tech Development somit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.