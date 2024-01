Tianjin Hi-Tech Development Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten zwei Wochen wurde Tianjin Hi-tech Development von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Tianjin Hi-tech Development-Aktie ein Durchschnitt von 3,34 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,56 CNH (+6,59 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird oft im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 3,49 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,01 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Internet-Kommunikation zeigt starke negative Ausschläge, die zu einer deutlichen Eintrübung der Stimmung für Tianjin Hi-tech Development in den vergangenen Wochen geführt haben. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Tianjin Hi-tech Development auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich hat Tianjin Hi-tech Development in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,72 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 1,44 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,28 Prozent im Branchenvergleich für Tianjin Hi-tech Development. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit 4,36 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.