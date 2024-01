Tianjin Guangyu Development Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der China Green Electricity Investment Of Tianjin wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 53,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der China Green Electricity Investment Of Tianjin derzeit -4,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der -14,78-prozentigen Distanz zum GD200 als "Schlecht" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung der Aktie bei. Hierbei wurde sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die China Green Electricity Investment Of Tianjin wird auch durch die Betrachtung sozialer Plattformen bewertet. Die überwiegend positiven Kommentare und Themen in den sozialen Medien führen zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis positive Einschätzung für die China Green Electricity Investment Of Tianjin basierend auf verschiedenen Analysemethoden.