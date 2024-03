Tianjin Guangyu Development Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Investoren: Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten beurteilen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben China Green Electricity Investment Of Tianjin auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. In den letzten beiden Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien jedoch hauptsächlich negative Themen rund um China Green Electricity Investment Of Tianjin angesprochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz geben präzise Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen konnten keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild von China Green Electricity Investment Of Tianjin festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält China Green Electricity Investment Of Tianjin in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Bewertung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die China Green Electricity Investment Of Tianjin-Aktie beträgt derzeit 10,88 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter (-9,1 Prozent Abweichung im Vergleich). Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 9,6 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+3,02 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die China Green Electricity Investment Of Tianjin auf Basis trendfolgender Indikatoren daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der China Green Electricity Investment Of Tianjin liegt bei 54,65, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 für die Aktie bewegt sich bei 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.