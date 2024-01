Tianjin Guangyu Development Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die China Green Electricity Investment Of Tianjin hat in den letzten Handelstagen eine gemischte Bewertung durch verschiedene Analyseindikatoren erhalten. Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage bei 9,89 CNH um -3,04 Prozent abweicht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt jedoch -12,79 Prozent, was zu einer langfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern ist ebenfalls negativ, wie Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen. In den letzten zwei Wochen dominierte die negative Kommunikation über die Aktie, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich eine gemischte Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Insgesamt spiegeln die verschiedenen Analyseindikatoren und das Anleger-Sentiment eine eher negative Einschätzung der China Green Electricity Investment Of Tianjin wider.