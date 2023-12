Tianjin Futong Xinmao Science Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Aktienkurs von Tianjin Futong Information Science hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite mit einem Unterschied von 17,21 Prozent unter dem Durchschnitt von 12,48 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt 17,32 Prozent, wobei Tianjin Futong Information Science aktuell 22,05 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Futong Information Science mit 58,67 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Tianjin Futong Information Science Aktie beträgt derzeit 2,95 CNH, was 9,15 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 2,68 CNH liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,81 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 2,68 CNH liegt, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Tianjin Futong Information Science liegt bei 83,33, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,62, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Schlecht".