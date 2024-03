Tianjin Futong Xinmao Science Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Anlegerstimmung für Tianjin Futong Information Science & war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer überwiegend optimistisch eingestellt. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tianjin Futong Information Science & daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen eine Rendite von 0 Prozent auf, was 1,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Futong Information Science & liegt mit einem Wert von 58,67 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. In Anbetracht fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tianjin Futong Information Science &-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls negativ bewertet wird. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie unter den gleitenden Durchschnitten liegt. Auf dieser Basis erhält Tianjin Futong Information Science & somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Anlegerstimmung positiv ist, jedoch die Dividendenrendite und die technische Analyse auf ein eher unrentables und negativ bewertetes Investment hindeuten.