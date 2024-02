Tianjin Futong Xinmao Science Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Tianjin Futong Information Science &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2,77 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,49 CNH, was einem Unterschied von -46,21 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,51 CNH zeigt einen Rückgang, nämlich um 40,64 Prozent. Somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Tianjin Futong Information Science & somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Tianjin Futong Information Science & derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung. Der Unterschied beträgt 1,29 Prozentpunkte, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Informationstechnologie", so erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,73 Prozent. Damit liegt sie 10,07 Prozent über dem Durchschnitt der Branche (-14,8 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -9,46 Prozent, sodass die Tianjin Futong Information Science &-Aktie aktuell 4,73 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Futong Information Science & bei 58. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 0) befindet sich die Aktie in etwa auf dem gleichen Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.