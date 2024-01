Tianjin Faw Xiali Automobile Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Aktienkurs von China Railway Materials verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,3 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Industrie") liegt die Rendite 5,66 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,36 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt -1,27 Prozent, und China Railway Materials liegt aktuell 3,03 Prozent darunter.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Railway Materials derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,8 CNH, während der Kurs der Aktie (2,65 CNH) um -5,36 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,66 CNH führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien. Die Stimmung der Marktteilnehmer ist positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Gut"-Rating aufgrund der gestiegenen Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Railway Materials-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Railway Materials.