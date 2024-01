Tianjin Faw Xiali Automobile Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an drei Tagen eher negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Railway Materials diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Genauer gesagt gab es 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von China Railway Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,3 Prozent erzielt. Dies liegt 5,49 Prozent unter dem Durchschnitt (1,19 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt -0,44 Prozent. China Railway Materials liegt aktuell 3,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die China Railway Materials derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft bei 2,81 CNH, während der Kurs der Aktie (2,67 CNH) um -4,98 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,65 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +0,75 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" zu bewerten. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erhalten hat als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat. Dies führt ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die China Railway Materials-Aktie daher ein "Gut"-Rating.