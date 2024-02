Tianjin Development Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Tianjin Development weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,17 % aus, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,95 %. Aufgrund der geringen Differenz von 0,22 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tianjin Development-Aktie beträgt 25, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist, und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 46,51, was darauf hinweist, dass Tianjin Development weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tianjin Development.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 1,47 HKD 5,16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet. Hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren zu Tianjin Development war neutral, und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Aktie von Tianjin Development.