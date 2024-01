Terrascend-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Der RSI für Terrascend liegt auf 7-Tage-Basis bei 14,29 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 41,72, was bedeutet, dass Terrascend weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Terrascend-Wertpapier somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Anleger haben hauptsächlich positive Diskussionen geführt, wobei nur an wenigen Tagen neutral eingestellt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Gespräche ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der letzte Schlusskurs von 2,5 CAD deutlich über dem 200-Tages-Durchschnitt von 2,26 CAD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Terrascend. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2,14 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Bei der Analyse des Sentiments und des Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien kann festgestellt werden, dass in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Terrascend zu verzeichnen war. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf dieser Stufe. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Insgesamt erhält Terrascend somit durchweg positive "Gut"-Bewertungen in verschiedenen Aspekten der Analyse.