Tianjin Development Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Tianjin Development als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,5 und ein Wert für den RSI25 von 43,9, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende von 6,17 % liegt Tianjin Development nur leicht über dem Branchendurchschnitt Multi-Dienstprogramme (5,91 %). Die Differenz von 0,26 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Tianjin Development in den letzten Tagen, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tianjin Development daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Tianjin Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,73 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche um -23,08 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +15,36 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.