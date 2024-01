Tianjin Development Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Aktienkurs von Tianjin Development hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine Outperformance von +21,79 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Versorgungsunternehmen"-Sektors, der eine Rendite von -18,17 Prozent verzeichnete, liegt Tianjin Development 21,79 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,01 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Development mit einem Wert von 3,45 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 11,28. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.

Der Relative Strength Index (RSI) von Tianjin Development liegt bei 42,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".