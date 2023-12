Tianjin Chase Sun Pharmaceutical-Anleger machen nicht mehr mit!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Chase Sun Pharmaceutical liegt bei einem Wert von 19, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 5,18 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie (4,2 CNH) etwa 18,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,44 CNH zeigt eine Abweichung von etwa -5,41 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0,68 Prozent liegt Tianjin Chase Sun Pharmaceutical nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent in der Branche "Arzneimittel". Dies führt zu einer neutralen Bewertung als Investment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist Tianjin Chase Sun Pharmaceutical eine Rendite von -35,05 Prozent auf, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Arzneimittel", die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,28 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit einer deutlichen Differenz von 34,77 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.