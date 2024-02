Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Aktienkurs von Tianjin Chase Sun Pharmaceutical liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um mehr als 16 Prozent darunter, mit einer Rendite von -35,05 Prozent. Die Branche für Arzneimittel verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -16,72 Prozent, wobei Tianjin Chase Sun Pharmaceutical mit 18,33 Prozent deutlich darunter liegt. Dies hat zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Die Stimmung bezüglich Tianjin Chase Sun Pharmaceutical hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies basiert auf einer Auswertung sozialer Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigt. Die Diskussion über das Unternehmen hat dagegen abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten haben die Stimmung in sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Ebenso wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tianjin Chase Sun Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (42) als auch der der letzten 25 Handelstage (57,08) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Tianjin Chase Sun Pharmaceutical somit Bewertungen von "Schlecht" in Bezug auf die Branchenvergleiche und die Stimmung, während der RSI zu einer "Neutral"-Bewertung führt.