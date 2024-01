Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Tianjin Chase Sun Pharmaceutical: Gemischte Bewertungen für die Aktie

Die Dividendenrendite von Tianjin Chase Sun Pharmaceutical liegt derzeit bei 0,68 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnittswert. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Tianjin Chase Sun Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,05 Prozent, was eine Underperformance von -35,48 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite 33,24 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Chase Sun Pharmaceutical bei 19,89, ähnlich wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass das Wertpapier auf 7-Tage-Basis als neutral eingestuft wird, da der RSI7 bei 46,15 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird das Wertpapier als schlecht eingestuft, da der RSI25 bei 70 liegt und somit überkauft ist.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Tianjin Chase Sun Pharmaceutical eine gemischte Bewertung, wobei sie in einigen Bereichen neutral und in anderen schlecht abschneidet.