Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse der Tianjin Chase Sun Pharmaceutical-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 4,82 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,91 CNH liegt, was einem Unterschied von -18,88 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 4,1 CNH, was einer Abweichung von nur -4,63 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Tianjin Chase Sun Pharmaceutical-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 42,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Betrachtet man den RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Aktie diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Somit erhält die Tianjin Chase Sun Pharmaceutical insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.