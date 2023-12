Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Tianjin Chase Sun Pharmaceutical zeigt der aktuelle RSI einen Wert von 58,49, was auf Neutralität hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 57, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" resuliert.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Tianjin Chase Sun Pharmaceutical zeigt, dass der Aktienkurs mit -18,01 Prozent Entfernung vom GD200 (5,22 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Kurs von 4,47 CNH einen Abstand von -4,25 Prozent aufweist. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Darüber hinaus haben Analysten die Stimmung rund um die Tianjin Chase Sun Pharmaceutical auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche zeigt die Tianjin Chase Sun Pharmaceutical eine Performance von -35,05 Prozent in den letzten 12 Monaten, was eine deutliche Underperformance von -34,54 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Performance von -2,64 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.