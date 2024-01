Tianjin Capital Environmental Protection Aktie: Nach so langer Zeit …

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Tianjin Capital Environmental Protection von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale identifiziert, weshalb eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte die Tianjin Capital Environmental Protection in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,83 Prozent. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche um 1,77 Prozent, was eine Underperformance von -13,6 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 1,55 Prozent unter dem Durchschnitt, nämlich 13,38 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tianjin Capital Environmental Protection-Aktie hat einen Wert von 16 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 52,17, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tianjin Capital Environmental Protection.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tianjin Capital Environmental Protection bei 5,87 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 5,62 CNH notiert. Dies führt zur Bewertung "Neutral". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 5,64 CNH einen Abstand von -0,35 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral" für die Aktie.