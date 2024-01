Tianjin Capital Environmental Protection Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tianjin Capital Environmental Protection-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 16 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,17, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Tianjin Capital Environmental Protection im letzten Jahr eine Rendite von -11,83 Prozent erzielt, was 13,41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 3,33 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 15,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 5,87 CNH, während der Kurs der Aktie bei 5,62 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,26 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt bei 5,64 CNH, was einer Abweichung von -0,35 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Tianjin Capital Environmental Protection zeigen eine deutliche positive Stimmung rund um den Titel. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Allerdings zeigen drei Handelssignale ein negatives Bild, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Aktie von Tianjin Capital Environmental Protection bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.