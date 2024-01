Tianjin Capital Environmental Protection Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Tianjin Capital Environmental Protection verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,83 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" durchschnittlich um 1,81 Prozent, was auf eine Underperformance von -13,64 Prozent für Tianjin Capital Environmental Protection hindeutet. Der Sektor "Industrie" erzielte eine mittlere Rendite von 1,45 Prozent im letzten Jahr, wobei Tianjin Capital Environmental Protection um 13,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tianjin Capital Environmental Protection liegt bei 38,1, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien war neutral, und es gab keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher wird für diese Kategorie auch eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an drei Tagen von positiven Themen und an zwei Tagen von negativen Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen diskutiert. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.