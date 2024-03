Tianjin Capital Environmental Protection Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf einer 7- und einer 25-Tage-Basis für Tianjin Capital Environmental Protection. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,43 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, nämlich 33,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Tianjin Capital Environmental Protection derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,71 CNH, während der Aktienkurs selbst um -3,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an zwei Tagen von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.