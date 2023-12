Tianjin Binhai Teda Logistics-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tianjin Binhai Teda Logistics neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 50 und ein RSI25-Wert von 50, was beide zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Aktie von Tianjin Binhai Teda Logistics mit 18,89 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 5,48 Prozent. Auch in der "Luftfracht und Logistik"-Branche übertrifft die Aktie mit 13,4 Prozent die mittlere Rendite deutlich, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Tianjin Binhai Teda Logistics nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 5,4 insgesamt 61 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Luftfracht und Logistik", der bei 14,01 liegt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Aktie von Tianjin Binhai Teda Logistics derzeit neutral bewertet wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen nur eine geringe Abweichung auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Tianjin Binhai Teda Logistics auf Basis der verschiedenen Analysemethoden eine neutrale Bewertung.