Tianjin Binhai Teda Logistics Aktie: Ein wahrer Champion!

Bei der technischen Analyse der Tianjin Binhai Teda Logistics-Aktie zeigt sich, dass der aktuelle Kurs bei 0,365 HKD liegt, was einer Entfernung von +10,61 Prozent vom GD200 (0,33 HKD) entspricht. Dies ist ein positives Signal. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 0,34 HKD. Auch hier zeigt sich mit einem Abstand von +7,35 Prozent ein positives Signal. Insgesamt wird der Aktienkurs von Tianjin Binhai Teda Logistics als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Binhai Teda Logistics 6. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" mit einem durchschnittlichen KGV von 15, ist das Unternehmen unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tianjin Binhai Teda Logistics-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Hingegen war die Aktie in den letzten 25 Handelstagen überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf die RSIs.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Tianjin Binhai Teda Logistics-Aktie in den letzten 12 Monaten bei 30,32 Prozent lag. Dies stellt eine Outperformance von +33,47 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 38,28 Prozent deutlich darüber. Diese positive Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.