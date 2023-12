Tianjin Binhai Teda Logistics Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Tianjin Binhai Teda Logistics ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. Die vergangenen beiden Wochen wurden ausgewertet, um diese Einschätzung zu gewinnen. Es zeigt sich, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, weshalb die Gesamteinschätzung "Neutral" lautet.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 0,32 HKD, während der tatsächliche Kurs bei 0,325 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,56 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,32 HKD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher in der technischen Analyse eine Gesamtnote von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem Wert von 5,4 liegt Tianjin Binhai Teda Logistics unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 14. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Tianjin Binhai Teda Logistics zeigt einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tianjin Binhai Teda Logistics.