Tianjin Binhai Teda Logistics Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Aktienkurs von Tianjin Binhai Teda Logistics hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie einen Anstieg von 18,74 Prozent verzeichnet, was 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 1,69 Prozent, während Tianjin Binhai Teda Logistics eine Rendite von 17,05 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wurde die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Analyse des Sentiments und der Aufmerksamkeit im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität für die Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Binhai Teda Logistics bei 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Luftfracht und Logistik" (KGV von 13,96) unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und entsprechend eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Tianjin Binhai Teda Logistics bei 0,33 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,33 HKD, was einem Abstand von 0 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt ebenfalls 0,33 HKD, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".