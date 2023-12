Tianjin Binhai Teda Logistics Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Aktie von Tianjin Binhai Teda Logistics wird als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 5,4 liegt dieser Wert insgesamt 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Luftfracht und Logistik", welcher 14,01 beträgt. Daher erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet Tianjin Binhai Teda Logistics eine Rendite von 18,89 Prozent, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Luftfracht und Logistik" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 5,48 Prozent. Auch hier übertrifft Tianjin Binhai Teda Logistics mit 13,4 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Bei der Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend Negativität zu spüren. An zwei Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung. Auch in Bezug auf das Unternehmen Tianjin Binhai Teda Logistics äußerten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt negativ. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das Anleger-Sentiment führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Daher erhält Tianjin Binhai Teda Logistics in dieser Hinsicht ebenfalls eine Bewertung von "Neutral".