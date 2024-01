Tianjin Binhai Teda Logistics Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Tianjin Binhai Teda Logistics-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,325 HKD gehandelt, was einer Entfernung von +1,56 Prozent vom GD200 (0,32 HKD) entspricht. Dieses charttechnische Signal wird als "Neutral" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,33 HKD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,52 Prozent beträgt. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der aktuelle Kurs also als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, die ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Fundamental gesehen weist die Aktie ein aktuelles KGV von 5,4 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 13,88 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.