Tianjin Benefo Tejing Electric Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Tianjin Benefo Tejing Electric-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,36 CNH, während der aktuelle Kurs bei 5,84 CNH liegt, was einer Abweichung von +8,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage 5,94 CNH, was einer Abweichung von -1,68 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,98 Prozent erzielt, was 30,62 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. In der Branche "Maschinen" liegt die Rendite bei 1,43 Prozent, wobei Tianjin Benefo Tejing Electric aktuell 30,55 Prozent darüber liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis eine Überkauftheit der Aktie an, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Tianjin Benefo Tejing Electric-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.