Tianjin Benefo Tejing Electric Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Aktienkurs von Tianjin Benefo Tejing Electric hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überperformance von 51,74 Prozent entspricht. Im Branchenvergleich mit Wertpapieren aus der Branche "Maschinen" liegt die Aktie aktuell um 52,94 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite von -20,97 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tianjin Benefo Tejing Electric ist derzeit negativ, da in den sozialen Medien überwiegend pessimistische Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf negative Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tianjin Benefo Tejing Electric-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,4 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 4,82 CNH liegt somit um 10,74 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen Rückgang von 10,74 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Tianjin Benefo Tejing Electric in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. In den letzten vier Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.