Tiangong Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Aktienkurs von Tiangong hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,49 Prozent erzielt, was 29,97 Prozent unter dem Durchschnitt (4,49 Prozent) im Materialien-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 4,49 Prozent, und Tiangong liegt aktuell 29,97 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tiangong verläuft aktuell bei 2,32 HKD, und der Aktienkurs liegt bei 1,87 HKD, was einen Abstand von -19,4 Prozent bedeutet. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 2,24 HKD angenommen, was einer Differenz von -16,52 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tiangong besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index der Tiangong-Aktie ergibt einen Wert von 72,73 für den RSI7 und 73,68 für den RSI25, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength-Index als "Schlecht" eingestuft.