Tiangong Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Tiangong hat in den letzten 12 Monaten eine deutliche Underperformance gezeigt, da er um 31,44 Prozent gefallen ist, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um 6,57 Prozent gesunken sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von 24,86 Prozent im Branchenvergleich für Tiangong. Im "Materialien"-Sektor betrug die mittlere Rendite -6,57 Prozent, wobei Tiangong um 24,86 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Tiangong eingestellt waren. Insgesamt gab es vier positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tiangong daher eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Tiangong aktuell überkauft, da der Wert bei 100 liegt, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tiangong-Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.