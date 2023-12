Tiangong Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die chinesische Aktiengesellschaft Tiangong zeigt in verschiedenen Bereichen eine unterdurchschnittliche Performance. In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tiangong derzeit eine Rendite von 1,73 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,97 % als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Tiangong eine Performance von -31,44 %, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -7,2 % gefallen sind, zu einer Unterperformance von -24,23 % führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors von -7,2 % liegt Tiangong mit -24,23 % darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tiangong-Aktie sowohl über dem GD200 (gleitender Durchschnittskurs der letzten 200 Tage) als auch über dem GD50 (gleitender Durchschnittskurs der letzten 50 Tage) liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Auf fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Tiangong mit 12,43 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 51, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Trotz dieser positiven Bewertung auf fundamentaler Ebene zeigen die anderen Bereiche eine unterdurchschnittliche Performance der Tiangong-Aktie.