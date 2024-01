Tiangong Aktie: Jetzt knallt es!

Die chinesische Minengesellschaft Tiangong hat von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -4,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Dividendenrendite hin.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Tiangong als unterbewertet eingestuft. Derzeit beträgt das KGV 12,41 Euro, was 71 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 43 Euro. Dies deutet darauf hin, dass der Aktienkurs von Tiangong im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen niedrig ist.

Die Performance der Tiangong-Aktie in den letzten 12 Monaten war ebenfalls negativ. Mit einem Rückgang von 25,49 Prozent liegt sie 30,41 Prozent unter dem Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von 4,92 Prozent verzeichnete, schnitt Tiangong schlecht ab.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine signifikante Veränderung. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nahm jedoch ab, was zu einer negativen Bewertung führte.

Zusammenfassend erhält Tiangong aufgrund der unterdurchschnittlichen Dividendenrendite, des niedrigen KGV, der negativen Aktienperformance und des nachlassenden Interesses in den sozialen Medien eine Gesamtbewertung von "Schlecht".