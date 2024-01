Tiangong Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Tiangong-Aktie befindet sich derzeit mit einem Kurs von 2,1 HKD, was einer Entfernung von -9,87 Prozent vom GD200 (2,33 HKD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage angibt, liegt mit einem Kurs von 2,26 HKD unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist die Tiangong-Aktie eine Rendite von -25,49 Prozent auf, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 30,59 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tiangong mit einem Wert von 12,41 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 43,07. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tiangong-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.