Tiangong Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich positiv auf das Anleger-Sentiment auswirkte. Nur an einem Tag war die Diskussion von negativen Themen dominiert. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tiangong diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Bezogen auf den Relative Strength-Index wird die Tiangong-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 45,83, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist. Der RSI25 beträgt 54,62 und führt zu einer entsprechenden "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt wird die Aktie also auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tiangong mit 12,43 unter dem Branchendurchschnitt von 51,38 in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies weist auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tiangong mit 1,73 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 2,11 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.