Tiande Chemical Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Dividendenrendite von Tiande Chemical beträgt aktuell 5,17 Prozent, was 1,26 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt auf eine gute Dividendenpolitik schließen, was von Analysten positiv bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tiande Chemical liegt derzeit bei 1,73, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,62 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine positive Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Tiande Chemical liegt bei 13,33, was als gut bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 67,8 und führt somit zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.