Tiande Chemical Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Aktie von Tiande Chemical wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 2,01 liegt die Aktie insgesamt 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Chemikalien", der bei 42,35 liegt. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tiande Chemical-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 71,19, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tiande Chemical-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,56 HKD, während der Aktienkurs bei 1,13 HKD um -27,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,31 HKD weist auf eine Abweichung von -13,74 Prozent hin. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Tiande Chemical in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Tiande Chemical-Aktie aus verschiedenen Analysen eine überwiegend negative Tendenz, sowohl aus fundamentaler als auch technischer Sicht. Die Anleger-Stimmung bleibt jedoch neutral, was auf ein gewisses Gleichgewicht in der Wahrnehmung des Unternehmens hinweist.