Tiande Chemical Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse der Tiande Chemical-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,71 HKD liegt, während der aktuelle Kurs 1,4 HKD beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -18,13 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,39 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +0,72 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Tiande Chemical-Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 43,48 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Tiande Chemical-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 54,39 bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt die Analyse, dass die Aktivität der Beiträge und Diskussionen rund um die Tiande Chemical-Aktie mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Tiande Chemical also bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In der fundamentalen Analyse gilt die Tiande Chemical-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,01 insgesamt 95 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien". Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.