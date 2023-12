Tiande Chemical Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Tiande Chemical heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 71,43 Punkten, was darauf hinweist, dass Tiande Chemical überkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was bedeutet, dass Tiande Chemical weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft.

Wer aktuell in die Aktie von Tiande Chemical investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,26 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,71 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tiande Chemical liegt bei einem Wert von 2, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 51,1) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Tiande Chemical damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tiande Chemical verläuft aktuell bei 1,78 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", insofern der Aktienkurs selbst bei 1,36 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -23,6 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt 1,42 HKD, was einer Differenz von -4,23 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal für die Tiande Chemical-Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".