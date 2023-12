Tiande Chemical Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Tiande Chemical-Aktie hat in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie mit 4,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,08 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,72 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 1,36 HKD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse nur 2,01 Euro für jeden Euro Gewinn von Tiande Chemical zahlt, was 95 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Tiande Chemical-Aktie eine Rendite von -30,22 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten mit -8,12 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Tiande Chemical-Aktie gemischte Bewertungen in den verschiedenen Bereichen, wobei sie bei der Dividendenrendite und der technischen Analyse schlechter abschneidet, während sie im Bereich des KGV als unterbewertet eingestuft wird.