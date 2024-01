Tiande Chemical Aktie: Chancenlos!

Der chinesische Chemiekonzern Tiande Chemical hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung gezeigt. Dies deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, da es keine signifikanten Veränderungen in der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung gab.

In Bezug auf die Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" hat Tiande Chemical eine Rendite von -30,22 Prozent erzielt, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesamtrendite der "Chemikalien"-Branche von 5,1 Prozent liegt die Rendite von Tiande Chemical mit 35,32 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Tiande Chemical als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,01 insgesamt 95 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 43,03 im Segment "Chemikalien". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Tiande Chemical eine Dividendenrendite von 4,26 % aus, was 1,69 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,95 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.

Insgesamt ergibt sich damit für Tiande Chemical eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung, während das Unternehmen in Bezug auf die Aktienkurs- und Dividendenentwicklung eher negative Bewertungen erhält.